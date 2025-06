Homem morre em acidente fatal durante passeio de quadriciclo na Paraíba Cantor Walter Fernandes morreu durante viagem com esposa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 15h40 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h40 ) twitter

Cantor cai em ribanceira e morre durante passeio de quadriciclo na Paraíba

Walter Fernandes, cantor de 65 anos, morreu em um acidente de quadriciclo na Praia do Conde, Paraíba, enquanto viajava com sua esposa, Márcia. Durante um treinamento oferecido por uma empresa local, Walter perdeu o controle do veículo e caiu em uma ribanceira. Márcia relatou que a equipe não forneceu proteção adequada e que o treinamento foi insuficiente.

O casal estava em seu quarto dia de viagem quando foi abordado por um funcionário da empresa de passeios de quadriciclo. A oferta parecia atraente, mas Márcia logo percebeu a falta de segurança ao tentar dirigir um dos veículos. Ela afirmou que o treinamento foi apenas teórico e que não havia equipamentos de segurança disponíveis.

Márcia expressou sua indignação com a negligência da empresa e busca por justiça para evitar que outras pessoas passem pela mesma tragédia. As autoridades estão investigando o caso como possível homicídio culposo.

