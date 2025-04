Homem que assediou adolescentes é preso na zona sul de São Paulo Renan Alves foi identificado por câmeras de segurança no bairro Saúde Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 15h44 (Atualizado em 15/04/2025 - 15h44 ) twitter

Homem que assediou duas adolescentes, de 12 e 14 anos, na rua é preso em São Paulo

Renan Alves foi preso após ser identificado como o autor do assédio a duas adolescentes de 12 e 14 anos no bairro Saúde, zona sul de São Paulo. As câmeras de segurança capturaram o momento em que ele abordou as jovens enquanto cometia atos libidinosos. As adolescentes conseguiram fugir rapidamente do local.

A Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar, realizou uma operação para localizar Renan, que confessou o crime após a captura. Moradores relataram que ele já havia praticado assédios semelhantes em bairros vizinhos. As autoridades continuam investigando o caso e incentivam outras possíveis vítimas a se apresentarem para denunciar.

