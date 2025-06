Homem sequestrado ao sair de hotel em Mauá continua desaparecido Kaique Simões foi forçado a entrar em carro por suspeitos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 12h46 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h46 ) twitter

Homem é sequestrado enquanto tentava sair de hotel em Mauá (SP)

Kaique Ferrarezi Simões, de 30 anos, foi sequestrado após sair de um hotel em Mauá, na Grande São Paulo. Ele foi abordado por um homem e uma mulher que o forçaram a entrar em um carro estacionado nas proximidades. A mulher, de 40 anos, foi presa e confessou sua participação no crime, afirmando que Kaique conseguiu escapar do carro após lutar com o motorista. No entanto, tanto Kaique quanto o motorista permanecem desaparecidos.

A polícia está investigando para entender as motivações do sequestro e localizar os envolvidos. O hotel onde ocorreu o incidente tem denúncias de uso de drogas e prostituição frequente, mas ainda não se sabe se isso está relacionado ao caso. A busca por Kaique continua, e qualquer informação pode ser crucial para resolver o mistério de seu desaparecimento.

