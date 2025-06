Homem tenta matar ex-companheira jogando carro contra poste em São Paulo Vítima sobreviveu, mas enfrenta graves sequelas físicas e emocionais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 16h07 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h07 ) twitter

Tentativa de feminicídio: homem não aceita fim de relacionamento e joga carro contra ex

Ana Carolina Oliveira, de 31 anos, sofreu um atentado do ex-marido André Soares da Silva, que não aceitou o término do relacionamento e jogou o carro em que estavam contra um poste em São Paulo. Ela ficou gravemente ferida e passou 35 dias internada na UTI, enquanto ele sofreu uma lesão no fígado. O caso ocorreu na avenida Ragueb Chohfi, uma importante via da zona leste da cidade.

Após o acidente, Ana Carolina não consegue caminhar sem o auxílio de muletas e enfrenta dificuldades para realizar atividades diárias. Ela passou por quatro cirurgias e ainda deve se submeter a mais uma para correção do fêmur. A vítima relata que, mesmo no hospital, o ex-companheiro a procurou e a agrediu verbalmente, desrespeitando a medida protetiva que impede sua aproximação.

Ana Carolina e André tiveram um filho, Anthony, de quatro anos, e ela também é mãe de outros dois filhos. Atualmente, depende de amigos, familiares e até desconhecidos para custear seu tratamento. Um advogado destaca que André deve indenizar Ana Carolina pelos danos materiais e morais causados pelo incidente. A vítima busca retomar sua vida sem medo, enquanto espera que o agressor seja responsabilizado judicialmente.

Assista ao vídeo - Tentativa de feminicídio: homem não aceita fim de relacionamento e joga carro contra ex

