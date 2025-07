Homem transforma casa em academia com materiais reciclados Vídeos de José Leandro viralizam nas redes sociais com milhões de visualizações Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 16h03 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h03 ) twitter

Influenciador constrói academia de concreto, ferro e madeira na própria casa

José Leandro, de 58 anos, criou uma academia improvisada em sua casa usando materiais como concreto, ferro e madeira. Seus vídeos destacam a criatividade dos equipamentos e têm alcançado milhões de visualizações nas redes sociais.

A academia caseira começou com a criação de barras de peso feitas de canos velhos e garrafas de água. José utiliza materiais reciclados encontrados no lixo para montar seus equipamentos, como latas de tinta preenchidas com concreto. Um dos vídeos mais populares mostra uma cadeira extensora que atingiu 92 milhões de visualizações.

Além das invenções caseiras, José também frequenta uma academia convencional, onde sua presença atrai fãs. Ele é visto como uma fonte de motivação para muitos, incentivando o cuidado com a saúde física e mental.

Assista ao vídeo - Influenciador constrói academia de concreto, ferro e madeira na própria casa

