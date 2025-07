Aventureiro percorre três mil quilômetros em seis meses e atravessa os EUA a pé

Um aventureiro americano completou uma caminhada de mais de 3 mil quilômetros em seis meses. Ele partiu de Key Largo, na Flórida, e chegou a Fort Kent, no estado do Maine. Durante a jornada, caminhava cerca de 20 quilômetros por dia, levando apenas o essencial em sua mochila para tornar a viagem mais leve. Após a experiência desafiadora, o aventureiro pretende descansar antes de definir um novo objetivo para o próximo ano.



