Homenagem a Preta Gil reúne multidão no Rio de Janeiro Corpo da cantora é levado em cortejo acompanhado por fãs e bateria da Mangueira Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 15h45 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h45 )

Corpo de Preta Gil é levado em cortejo até o cemitério onde será realizada a cremação

O corpo da cantora Preta Gil foi levado do Theatro Municipal do Rio de Janeiro até o Cemitério da Penitência em um cortejo emocionante. Amigos, familiares e fãs se reuniram para prestar suas últimas homenagens à artista. Carlinhos Brown participou do momento, ajudando a carregar o caixão pelas escadarias do teatro.

O trajeto seguiu o percurso do famoso Bloco da Preta, relembrando os desfiles que animavam o Carnaval carioca. A bateria da escola de samba Mangueira trouxe música ao evento, enquanto admiradores acompanhavam com cartazes e balões coloridos.

A cerimônia de cremação ocorrerá no Cemitério da Penitência em um evento reservado para amigos próximos e familiares. Este local abriga outros grandes nomes da cultura nacional, tornando-se um espaço de memória e respeito pela arte no Brasil.

Assista ao vídeo - Corpo de Preta Gil é levado em cortejo até o cemitério onde será realizada a cremação

