Homens disfarçados roubam carro em São Paulo Crime no Jardim Ipanema foi capturado por câmeras de segurança Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 16h55 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h55 )

Bandidos se disfarçam de operários e cortam fio de alarme para roubar carro na zona sul de São Paulo

No Jardim Ipanema, zona sul de São Paulo, dois homens disfarçados de operários furtaram um carro em apenas três minutos. Câmeras de segurança registraram a ação dos ladrões, que cortaram o fio do alarme do veículo antes de fugir. Um dos homens carregava uma prancheta enquanto o outro usava um capacete, permitindo que passassem despercebidos.

A vítima, Mariana, cabeleireira dona do carro avaliado em R$102 mil, estava sem seguro e dependia do veículo para seu trabalho. Abalada pelo furto, ela decidiu vender seu salão e mudar-se da região devido à insegurança.

A polícia está analisando as imagens para identificar os responsáveis. O caso destaca a importância da vigilância em áreas urbanas movimentadas.

