Humorista conhecido como 'Vovózona' é preso por suspeita de crimes graves Operação Epílogo deteve influenciador por envolvimento com tráfico e homicídios Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/04/2025 - 15h47 (Atualizado em 04/04/2025 - 15h47 )

Humorista da turma de Carlinhos Maia é preso em operação policial contra organização criminosa

Maxwell Celso Rodrigues, conhecido como “Vovózona” nas redes sociais, foi preso em uma operação policial coordenada pela Secretaria de Segurança Pública de Alagoas. Com mais de um milhão de seguidores, ele é acusado de integrar uma organização criminosa envolvida em tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e homicídios. A operação Epílogo ocorreu em cinco estados brasileiros, resultando na prisão de 22 pessoas.

Nascido em Penedo, Alagoas, Maxwell adotou o nome artístico ao participar do reality show “Rancho do Maia”, promovido por Carlinhos Maia. Ele é suspeito de usar sua influência digital para facilitar o tráfico de drogas em festas. As investigações, que duraram mais de um ano, apontaram ligações entre Maxwell e facções criminosas como o Comando Vermelho e o PCC.

A operação cumpriu 32 mandados de prisão e 86 de busca e apreensão nos estados envolvidos. Entre os detidos estava o braço direito de um líder do PCC. Além disso, a polícia investiga oito homicídios em Penedo, possivelmente relacionados a disputas entre facções.

A advogada de Maxwell, Raquel Paulina, afirmou que a prisão é temporária e não implica culpa. Carlinhos Maia expressou sua tristeza com a situação nas redes sociais, destacando seu carinho por Maxwell enquanto aguarda que a justiça esclareça os fatos.

