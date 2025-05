Idosa de 80 anos é atropelada por ônibus em Guarulhos (SP) Acidente ocorreu com sinal aberto para veículos; idosa está em estado grave Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 15h29 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h29 ) twitter

Uma mulher de 80 anos foi atropelada por um ônibus enquanto atravessava na faixa de pedestres em Guarulhos, na Grande São Paulo. O acidente aconteceu quando o sinal estava verde para os veículos. A vítima sofreu ferimentos graves no rosto e um traumatismo craniano, permanecendo internada.

O motorista do ônibus fazia uma curva no momento do impacto e não conseguiu parar a tempo. Após o incidente, ele parou o veículo rapidamente. A ocorrência mobilizou equipes de emergência, incluindo ambulâncias e viaturas do corpo de bombeiros, que levaram a idosa ao hospital.

As imagens do atropelamento geraram debates sobre a responsabilidade em situações semelhantes. Especialistas destacam a importância da direção defensiva dos motoristas e do cumprimento das sinalizações pelos pedestres para evitar acidentes em áreas de cruzamento movimentadas.

Assista em vídeo - Idosa é atropelada por ônibus enquanto atravessava na faixa de pedestres em Guarulhos (SP)

