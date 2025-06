Idoso de 102 anos renova habilitação em Mato Grosso do Sul Ranulfo Custódio inspira outros idosos em Camapuã ao renovar CNH Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 15h55 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h55 ) twitter

Produtor rural de 102 anos de idade renova carteira de habilitação em Camapuã (MS)

Ranulfo Custódio, um produtor rural de 102 anos, renovou a Carteira Nacional de Habilitação em Camapuã, Mato Grosso do Sul. Reconhecido como um dos motoristas mais idosos do país, ele valorizou a renovação do documento como um importante símbolo de sua independência.

Durante uma experiência inédita, Ranulfo dirigiu pela primeira vez um carro automático, mostrando facilidade e habilidade para se adaptar ao novo veículo. A presença da filha Renata ao lado, acompanhando como copilota, garantiu a segurança do passeio pelas ruas da cidade.

O médico responsável pela avaliação do seu Ranulfo ficou impressionado com a saúde e vitalidade dele, fato que se transformou em inspiração para outros idosos que buscam renovar ou revisar suas habilitações. A iniciativa de seu Ranulfo trouxe confiança a muitos que inicialmente duvidavam de suas próprias capacidades de condução.

