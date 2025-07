Idoso ganha cadeira de rodas elétrica após acidente com caminhão Luiz Jaeger recebe presente de influenciador após incidente que destruiu sua cadeira Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h41 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h41 ) twitter

Idoso arrastado por caminhão ganha cadeira de rodas nova de influenciador

Luiz Jaeger, um cadeirante de 68 anos, foi arrastado por um caminhão enquanto voltava da padaria. O motorista não percebeu sua presença até ser alertado por testemunhas, resultando na destruição da cadeira de rodas e dos óculos de Luiz. Apesar do susto, ele saiu ileso fisicamente.

A família de Luiz afirmou que o motorista estava distraído no celular durante o incidente. A situação também expôs a falta de infraestrutura urbana adequada, forçando pedestres a dividirem a via com veículos devido à ausência de calçadas apropriadas.

Comovido com a história exibida no Balanço Geral, um influenciador digital do Rio Grande do Sul presenteou Luiz com uma cadeira de rodas elétrica. Essa nova aquisição trouxe mais autonomia para Luiz, que agora planeja reformar sua antiga cadeira para ajudar outra pessoa necessitada.

Assista ao vídeo - Idoso arrastado por caminhão ganha cadeira de rodas nova de influenciador

