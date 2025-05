Idoso morre após colisão com carro em São Paulo; motorista suspeito de embriaguez não é detido Família busca justiça por acidente fatal envolvendo motorista embriagado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 15h00 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Idoso é atropelado e morto a caminho do trabalho por motorista embriagado em São Paulo

Percival Moreira, de 67 anos, morreu após ser atingido por um carro enquanto ia de moto para o trabalho em Pirituba, zona noroeste de São Paulo. O acidente ocorreu quando o veículo invadiu a contramão e colidiu com a moto de Percival. Wagner Luiz Baus, de 59 anos, dirigia o carro e apresentava sinais de embriaguez, mas não foi preso.

Percival trabalhava há 15 anos como motorista de caminhão em uma empresa de reciclagem e pretendia surpreender sua neta com um bolo no dia do aniversário dela. Ele foi socorrido com fraturas graves nas pernas e no braço, passou por cirurgia no hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Wagner Luiz alegou ter perdido o controle do carro ao desviar de um buraco. No entanto, a família contesta essa versão, afirmando que o buraco estava na pista contrária à do acidente. Wagner se recusou a fazer o teste do bafômetro no local e foi liberado após se apresentar à delegacia com uma advogada.

A família de Percival está revoltada com a liberação do motorista e espera que ele seja responsabilizado pelo acidente fatal. Eles aguardam a conclusão das investigações para que Wagner enfrente as consequências legais pelo ocorrido.

‌



Assista em vídeo - Idoso é atropelado e morto a caminho do trabalho por motorista embriagado em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!