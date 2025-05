Infestação de moscas em condomínio de luxo causa transtornos em Mairinque (SP) Moradores enfrentam dificuldades devido à presença excessiva de moscas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 16h08 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h08 ) twitter

Moradores de condomínio de chácaras de luxo sofrem com enxames de moscas no interior de SP

Moradores de um condomínio de chácaras em Mairinque, São Paulo, lidam com uma grave infestação de moscas há cerca de dez anos, situação que se agravou nos últimos meses. Aproximadamente cem propriedades estão à venda em uma área de preservação ambiental devido ao problema.

As moscas estão presentes em todos os ambientes, inclusive dentro das casas e nos aeroportos próximos, onde chegam a causar cancelamentos de voos. Acredita-se que a origem dos insetos seja uma granja local com mais de 240 mil aves, onde o descarte inadequado de resíduos foi constatado pela CETESB. A companhia deu um prazo de 60 dias para que as irregularidades sejam corrigidas.

Os moradores adotaram medidas como telas de proteção e armadilhas para tentar controlar a situação, mas ainda enfrentam dificuldades no dia a dia devido aos riscos à saúde causados pelos insetos.

Assista em vídeo - Moradores de condomínio de chácaras de luxo sofrem com enxames de moscas no interior de SP

