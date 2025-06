Influenciador desafia amigo a emagrecer; morte inesperada de personal marca jornada Mr. Beast propõe desafio de perda de peso com recompensa milionária Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/06/2025 - 15h44 (Atualizado em 24/06/2025 - 15h44 ) twitter

Influenciador desafia amigo a emagrecer, e personal que o acompanhava morre durante a competição

O influenciador digital Mr. Beast desafiou seu amigo Majd a perder 45 quilos em até um ano, oferecendo uma recompensa de 417 mil dólares. Majd aceitou o desafio e foi confinado em um ambiente equipado com academia moderna e alimentação saudável.

Durante o processo, Majd formou uma forte conexão com Tyler Wall, um personal trainer renomado que foi essencial para sua motivação. No entanto, apenas 85 dias após o início do desafio, Tyler faleceu inesperadamente em seu apartamento na Carolina do Norte, impactando profundamente todos os envolvidos.

Apesar da tragédia, a família de Tyler pediu que a história fosse compartilhada para perpetuar sua mensagem de esperança e positividade. Majd conseguiu completar o desafio antes do prazo estipulado, dedicando sua vitória ao treinador que tanto o inspirou.

Assista ao vídeo - Influenciador desafia amigo a emagrecer, e personal que o acompanhava morre durante a competição

