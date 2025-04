Influenciadora com nanismo sofre ataque capacitista em Niterói (RJ) Caroline Queiroz foi alvo de ação desrespeitosa registrada em vídeo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 16h19 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h19 ) twitter

Influenciadora com nanismo é vítima de brincadeira de mau gosto no meio da rua

A influenciadora Caroline Queiroz, de apenas 15 anos, foi vítima de um ato desrespeitoso em Niterói, Rio de Janeiro. Enquanto voltava da escola, um homem saltou sobre ela na calçada, registrando a ação em vídeo e publicando nas redes sociais. Caroline possui nanismo e relatou ter se sentido humilhada pela situação.

O episódio gerou indignação online, com muitos expressando apoio à jovem. Caroline destacou os riscos físicos que poderia ter enfrentado devido à atitude irresponsável do homem. Ela classificou o ato como capacitismo, uma forma de preconceito contra pessoas com deficiência.

Com uma presença significativa nas redes sociais, Caroline ainda está avaliando as medidas legais a serem tomadas contra o responsável pela ação. Ela enfatizou que tal comportamento nunca deve ser considerado humorístico ou motivo de piada.

