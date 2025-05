Influenciadora é agredida por ex-marido e ex-sogra na zona oeste de São Paulo Discussão sobre visita à filha do casal resultou em agressões físicas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/05/2025 - 15h03 (Atualizado em 14/05/2025 - 15h13 ) twitter

Influenciadora é agredida pela ex-sogra com apoio do ex-marido na zona oeste de SP

Vanessa Cunha, influenciadora digital com 700 mil seguidores, foi agredida pelo ex-marido Rafael e pela ex-sogra no prédio onde mora na zona oeste de São Paulo. O incidente ocorreu durante uma visita de Rafael à filha do casal de três meses. Vanessa pediu ao porteiro que não permitisse a saída da criança sem sua autorização, o que desencadeou uma discussão acalorada seguida de agressões físicas.

Durante o ataque, Rafael teria imobilizado Vanessa enquanto sua mãe a agredia fisicamente. A assistente pessoal de Vanessa, Claudia, capturou imagens do incidente e retirou a criança do colo de Rafael no meio do tumulto. A relação amigável entre Vanessa e a ex-sogra deteriorou-se após o término do casamento há seis meses.

Vanessa registrou o caso na delegacia como lesão corporal, injúria, violência doméstica e ameaça devido a episódios anteriores. A polícia investiga o caso enquanto Rafael afirma que Vanessa iniciou as agressões nas redes sociais.

Influenciadora é agredida pela ex-sogra com apoio do ex-marido na zona oeste de SP

