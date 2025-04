Invasões frequentes preocupam escola em Itapecerica da Serra (SP) Adolescentes invadem colégio pela quarta vez, causando preocupações Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/04/2025 - 15h45 (Atualizado em 15/04/2025 - 15h45 ) twitter

Quadrilha invade escola quatro vezes em menos de dois anos em Itapecerica da Serra (SP)

Uma escola estadual em Itapecerica da Serra (SP) enfrenta repetidas invasões por um grupo de adolescentes, totalizando quatro ocorrências nos últimos dois anos. A última invasão não foi registrada pelas câmeras de segurança porque já haviam sido furtadas anteriormente. Além disso, objetos pessoais dos professores foram levados e a infraestrutura foi danificada.

As invasões ocorrem durante a madrugada devido à falta de segurança no local. A escola atende cerca de 400 alunos e continua funcionando apesar dos danos e riscos à segurança. Preocupados, os pais exigem medidas efetivas para resolver a situação e consideram transferir seus filhos caso a segurança não seja reforçada.

A Secretaria de Educação do Estado de São Paulo expressou preocupação com os eventos e afirmou que a escola está colaborando com as autoridades de segurança pública para realizar uma inspeção que determinará os reparos necessários. A Secretaria de Segurança Pública informou que policiais avistaram suspeitos transportando objetos da escola, que foram recuperados após a fuga dos indivíduos.

Quadrilha invade escola quatro vezes em menos de dois anos em Itapecerica da Serra (SP)

