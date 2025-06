Irmã de médico suspeito de envenenar esposa também foi vítima de chumbinho Polícia investiga conexão entre as mortes de Larissa Rodrigues e Nathália Garnica Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 16h18 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h18 ) twitter

Laudo aponta que irmã do médico Luiz Garnica também morreu envenenada com chumbinho

O caso envolvendo a família Garnica ganha novos desdobramentos com a confirmação de que Nathália Garnica, irmã do médico Luiz Garnica, também foi vítima de envenenamento por chumbinho. O corpo de Nathália foi exumado e o laudo revelou a presença do veneno, que também foi encontrado em Larissa Rodrigues, esposa de Luiz.

A polícia investiga se as mortes estão conectadas. Elisabete Arrabassa, mãe de Luiz e Nathália, é suspeita após ter sido a última a ver ambas as vítimas antes das mortes e por ter pesquisado sobre venenos dias antes dos incidentes.

Larissa era professora e passou mal em casa antes de ser levada ao hospital por Luiz. O exame necroscópico indicou lesões no pulmão e no coração semelhantes às encontradas em Nathália. A polícia suspeita que o pedido de divórcio feito por Larissa após descobrir uma traição possa ter motivado o crime.

Luiz Garnica e Elisabete Arrabassa estão presos e negam envolvimento nas mortes. Elisabete afirma que Larissa tomou um remédio contaminado com chumbinho sem saber. A investigação também apura tentativas de Luiz em movimentar as contas bancárias de Larissa após sua morte.

