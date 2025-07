Irmãos enfrentam julgamento por matar ladrão durante tentativa de furto em SP Defesa alega legítima defesa após confronto com suspeitos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 15h24 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h24 ) twitter

Irmãos perseguem e matam suspeito de furtar roupas da confecção deles em SP

Dois irmãos, donos de uma confecção na região central de São Paulo, foram presos após atropelar e matar um suspeito durante uma tentativa de furto. Eles afirmam ter agido em legítima defesa após monitorarem câmeras de segurança e surpreenderem os suspeitos que retornaram ao local após um furto inicial.

Durante o confronto, um dos ladrões foi atropelado e posteriormente envolveu-se em uma luta física com os irmãos, resultando em sua morte. A polícia investiga se a reação dos comerciantes foi desproporcional, podendo resultar em condenação superior a 10 anos de prisão. A defesa argumenta que os irmãos cooperaram com as autoridades e não fugiram do local.

Após serem libertados para aguardar o processo, os irmãos optaram por não dar entrevistas devido ao medo de represálias. O caso reacende discussões sobre os limites da legítima defesa e a eficácia do sistema judiciário.

