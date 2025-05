Irmãos são presos por feminicídio de produtora em Osasco (SP) Polícia buscou corpo no rio Tietê após confissão de ex-companheiro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/05/2025 - 15h27 (Atualizado em 22/05/2025 - 15h27 ) twitter

Caso Amanda: delegado destaca frieza do assassino ao confessar crime

Carlos Eduardo confessou ter estrangulado Amanda, sua ex-companheira e produtora de eventos de 32 anos, em sua residência em Osasco. Após o crime, ele jogou o corpo no Rio Tietê com a ajuda de seu irmão. Imagens de segurança mostram os irmãos transportando o cadáver até um veículo.

A Polícia Civil investiga o caso e busca o corpo nas margens do rio. A confissão de Carlos ocorreu após confrontação com imagens que contradiziam suas negativas iniciais. Ambos foram autuados por feminicídio e ocultação de cadáver.

O delegado José Luiz destacou a frieza de Carlos durante sua confissão. As buscas pelo corpo continuam com apoio do Corpo de Bombeiros e uso de câmeras de segurança para esclarecer as circunstâncias do crime.

