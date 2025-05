Irmãs influenciadoras são assassinadas em Fortaleza (CE) Conflito entre facções criminosas pode ter motivado crime Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/05/2025 - 15h29 (Atualizado em 05/05/2025 - 15h29 ) twitter

Namorado de influenciadora executada em Fortaleza (CE) era alvo dos atiradores

Bianca e Maria Beatriz, irmãs influenciadoras com milhões de seguidores nas redes sociais, foram assassinadas em Fortaleza. As jovens estavam próximas à praia quando foram alvejadas por integrantes do Comando Vermelho. Os atiradores chegaram em uma moto aquática e um barco.

Segundo a polícia, o alvo era Antônio Vitor Araújo Ferreira, namorado de Bianca. Ele teria feito propaganda para uma facção rival chamada Guardiões do Estado. Bianca estava grávida de dois meses no momento do ataque.

Após o crime, ele usou suas redes sociais para ameaçar vingança. Poucas horas depois, cinco pessoas foram baleadas em um campo de futebol em território do Comando Vermelho. Antônio e Igor Rodrigues da Cruz foram presos por tentativa de homicídio e participação em organização criminosa. A investigação sobre as mortes das irmãs continua em andamento.

