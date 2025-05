Jovem é libertado após erro judicial revelado por reportagem da RECORD Gabriel Carvalho voltou à liberdade após ser confundido com criminoso em Guarulhos (SP) Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/05/2025 - 16h33 (Atualizado em 27/05/2025 - 16h33 ) twitter

Jovem que ficou quatro meses preso por engano é solto após reportagem do Balanço Geral

O entregador Gabriel de Carvalho, de 26 anos, foi libertado após passar quase quatro meses detido injustamente no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos. Ele foi acusado de roubar duas motos, mas uma investigação do programa Balanço Geral, da RECORD, provou sua inocência ao demonstrar que ele estava em outro local no momento do crime.

A prisão ocorreu quando uma vítima afirmou ter reconhecido Gabriel pelo olhar. Apesar disso, durante a audiência judicial, essa declaração foi desconsiderada devido à impossibilidade de reconhecimento preciso em tão pouco tempo. A juíza Miriam Keiko Sanches Macedo absolveu Gabriel com base nas provas apresentadas.

Durante a detenção, a família de Gabriel conduziu sua própria investigação para reunir evidências de sua inocência. Agora livre, Gabriel planeja retomar seu trabalho como entregador usando um carro em vez de moto e aproveitar mais tempo com sua filha pequena.

A família pretende processar o Estado pelo erro judicial que resultou na prisão injusta de Gabriel. Eles buscam indenização pelos danos causados ao longo dos meses em que ele esteve preso injustamente.

