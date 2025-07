Jovem envenenado apresenta melhora significativa Lucas Silva pode despertar a qualquer momento após retirada de sedativos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 15h28 (Atualizado em 17/07/2025 - 15h28 ) twitter

‘Ele pode acordar a qualquer momento’, diz irmão de jovem envenenado após comer bolinhos

Lucas Silva está em fase de recuperação após ter sido envenenado. Segundo seu irmão Marcos Júnior, os sedativos foram retirados, permitindo que Lucas possa acordar a qualquer momento. A família já planeja sua volta para casa e celebra a melhora no estado de saúde dele.

O caso resultou na prisão do padrasto de Lucas, após novos depoimentos levarem a polícia a reavaliar a investigação. Marcos destacou o alívio sentido pela família com a detenção do padrasto, que era visto como manipulador e obsessivo.

Marcos também defendeu a mãe de Lucas, ressaltando as dificuldades que ela enfrentou como viúva e analfabeta. A família permanece unida e focada na recuperação de Lucas, aguardando ansiosamente seu retorno ao lar.

Assista ao vídeo - ‘Ele pode acordar a qualquer momento’, diz irmão de jovem envenenado após comer bolinhos

