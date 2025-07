Jovem envenenado no ABC Paulista levanta suspeitas familiares Irmão desconfia de padrasto após incidente em São Bernardo do Campo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h49 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h49 ) twitter

‘Pra mim todo mundo é suspeito’, diz irmão mais velho de jovem envenenado no ABC paulista

O jovem Lucas Silva Santos, de 19 anos, está internado na UTI após ser envenenado em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Matheus, seu irmão mais velho, expressou desconfiança em relação ao padrasto devido a um histórico de agressões contra a família. A polícia investiga também a tia de Lucas, que teria preparado os bolinhos consumidos por ele antes do incidente.

Matheus relatou que nunca confiou no padrasto por causa de episódios passados de violência doméstica. Ele afirmou que toda a família está sob tensão enquanto as investigações prosseguem para determinar as circunstâncias exatas do envenenamento e quem poderia estar envolvido.

As autoridades continuam coletando depoimentos e evidências para esclarecer os fatos. O depoimento da tia na delegacia será crucial para determinar os próximos passos das investigações.

Assista ao vídeo - ‘Pra mim todo mundo é suspeito’, diz irmão mais velho de jovem envenenado no ABC paulista

