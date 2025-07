Jovem internado após suspeita de envenenamento com bolinhos de mandioca Família desconfia de tia após envio de bolinhos; desavença por terreno é investigada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h50 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tia suspeita de envenenar sobrinho tem histórico de briga por terreno com o padrasto da vítima

Lucas da Silva Santos, de 19 anos, foi internado em estado grave em São Bernardo do Campo após suspeita de envenenamento com chumbinho. A polícia investiga a possível ligação entre a tia do jovem, Cláudia, irmã do padrasto, e o incidente. A relação entre Cláudia e a família é marcada por tensões devido à venda de um terreno.

O caso surgiu quando Lucas e seus familiares passaram mal após consumirem bolinhos de mandioca enviados por Cláudia. Exames médicos indicaram envenenamento, levando a polícia a focar a investigação na tia. Cláudia nega as acusações e relata ter consumido os bolinhos com sua própria família.

A polícia coletou amostras dos bolinhos e outros alimentos para análise toxicológica. Além disso, entrevistas com familiares foram realizadas para esclarecer os eventos. O irmão de Lucas forneceu novos detalhes à polícia que podem ser cruciais para as investigações.

A complexidade do caso exige uma análise minuciosa das evidências para garantir que todas as pontas estejam bem amarradas antes de qualquer acusação formal.

‌



Assista ao vídeo - Tia suspeita de envenenar sobrinho tem histórico de briga por terreno com o padrasto da vítima

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!