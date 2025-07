Jovem talento brasileiro sonha com mundial de queda de braço Atleta já conquistou destaque em competições nacionais e internacionais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 16h03 (Atualizado em 17/07/2025 - 16h03 ) twitter

Luciano Baron, um jovem atleta de 18 anos, busca realizar seu sonho de competir no campeonato mundial de queda de braço. Desde os 14 anos, ele se dedica ao esporte sob a influência de um instrutor em sua academia local. Em 2022, Luciano venceu o campeonato gaúcho na categoria sub-18 com ambos os braços.

Recentemente, ele alcançou o segundo e terceiro lugares no campeonato Pan-americano na Argentina. Agora, seu foco é se preparar para o mundial deste ano, onde espera consolidar seu nome no esporte. Apesar dos desafios financeiros, Luciano está determinado a representar o Brasil na competição internacional e acredita que suas conquistas ajudam a popularizar a luta de braço no país.

