Jovem transforma vendas de balas em conquistas no jiu-jitsu Menino de 12 anos já conquistou dez medalhas em competições Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/04/2025 - 16h27 (Atualizado em 28/04/2025 - 16h27 )

Menino vende balas nas ruas de SP para juntar dinheiro e participar de competições de jiu-jitsu

Murilo Machado dos Santos, conhecido como Manteiguinha, é um jovem de apenas 12 anos que se destaca no jiu-jitsu. Ele começou a praticar o esporte há cerca de um ano e já participou de diversas competições, conquistando dez medalhas. Para financiar sua participação nos campeonatos, Murilo vende balas nas ruas da zona norte de São Paulo.

Determinado a não depender financeiramente da avó, Murilo usa o dinheiro das vendas para pagar suas inscrições em torneios. Sua habilidade no tatame já lhe rendeu vitórias contra adversários mais experientes, evidenciando seu talento e dedicação ao esporte.

O sonho de Murilo é competir no MMA, inspirado por grandes nomes do jiu-jitsu que reconhecem seu potencial. Sua história é uma inspiração para muitos, mostrando que é possível superar desafios com esforço e determinação. Recentemente, ele recebeu palavras de incentivo de personalidades do esporte durante uma reportagem especial.

Equipado com um novo kimono, Murilo está pronto para continuar sua jornada no jiu-jitsu e buscar novas conquistas em seu caminho.

