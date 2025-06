Juiz nega novamente prisão do padrasto de Larissa Manuela Padrasto continua sob investigação em Barueri após decisão judicial Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h17 ) twitter

Caso Larissa Manuela: juiz nega pedido de prisão de padrasto de menina de 10 anos assassinada

O juiz rejeitou pela segunda vez o pedido de prisão temporária do padrasto de Larissa Manuela, conforme informou o advogado da família, Fábio Costa. A decisão foi baseada nas informações fornecidas pela polícia, mas ele continua sendo investigado e deve permanecer na cidade de Barueri, São Paulo. Larissa foi encontrada morta em casa, com ferimentos de faca no pescoço e tórax.

O advogado expressou insatisfação com a decisão, destacando que a prisão temporária era necessária para evitar que o padrasto interferisse nas investigações. Ele ressaltou que o padrasto foi a última pessoa a estar com Larissa e conhecia sua rotina. Adenuzia, mãe de Larissa, também manifestou decepção com a decisão judicial.

Apesar da negativa do pedido de prisão, o padrasto ainda está sob investigação e deve seguir a recomendação de não deixar a comarca. O juiz indicou que novas evidências poderiam levar à reconsideração do pedido de prisão.

Assista ao vídeo - Caso Larissa Manuela: juiz nega pedido de prisão de padrasto de menina de 10 anos assassinada

