Julgamento de Paulo Cupertino avança com depoimentos emocionados Acusado de matar Rafael Miguel e seus pais enfrenta julgamento em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/05/2025 - 16h05 (Atualizado em 30/05/2025 - 16h05 )

Promotor passa mais de duas horas sustentando tese de que Cupertino é culpado no caso Rafael Miguel

O julgamento de Paulo Cupertino ocorre no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Ele é acusado de assassinar o ator Rafael Miguel e seus pais. Durante a sessão, o promotor do Ministério Público defendeu a culpa de Cupertino por duas horas e meia, emocionando-se ao dirigir-se aos familiares das vítimas presentes no tribunal. A defesa ainda apresentará seus argumentos alegando a inocência do réu.

O promotor destacou que os pais de Rafael foram até a casa de Isabela Tibcherani, filha de Cupertino, para dialogar, mas não tiveram oportunidade devido ao crime ocorrido. Amigos de Cupertino depuseram afirmando que ele confessou o crime logo após o ocorrido. Durante o julgamento, Cupertino declarou-se inocente, gerando polêmica ao afirmar que não cometeu outros crimes nos últimos anos.

