Ladrões invadem casa no Tatuapé e furtam coleção de relógios de luxo Prejuízo foi de cerca de meio milhão de reais em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 16h14 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h14 )

No bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, uma residência foi invadida em plena luz do dia, resultando no roubo de uma coleção de 46 relógios de luxo, avaliados em meio milhão de reais. A ação criminosa começou com dois motociclistas sondando o local. Logo após, um carro prata trouxe dois homens que arrombaram o portão da casa e se dirigiram diretamente ao quarto do casal para subtrair os relógios.

Durante o furto, os ladrões deixaram para trás eletrônicos como celulares e notebook para evitar rastreamento. Um dos suspeitos usava fones de ouvido, sugerindo comunicação com alguém fora da casa. Outro suspeito foi visto monitorando a área externa enquanto o crime ocorria. Além dos relógios, foram levados itens como uma pulseira de ouro e um videogame.

As autoridades estão investigando o caso para identificar os responsáveis e recuperar os bens roubados. A vítima foi informada sobre a origem das motos usadas no crime serem roubadas; já o carro não possuía registro de furto.

