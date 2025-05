Luciane Barbosa, a “dama do tráfico”, é presa no Amazonas Esposa de Clemilson dos Santos Farias, ela liderava operações criminosas durante sua ausência Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 16h05 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h05 ) twitter

‘Dama do tráfico’ é presa após comandar operações do tráfico enquanto o marido está na cadeia

Luciane Barbosa Farias, conhecida como a “dama do tráfico”, foi detida pela Polícia Civil do Amazonas. Ela é acusada de participar de atividades ilícitas junto com seu marido, Clemilson dos Santos Farias, conhecido como “Tio Patinhas”, que já cumpre pena de 36 anos de prisão por associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Luciane estava foragida há quatro meses e agora deve cumprir uma sentença de dez anos por crimes similares.

Clemilson foi detido pela primeira vez em 2018 e voltou a ser preso em 2022 após um período em liberdade. Durante sua ausência, Luciane teria assumido o controle das operações criminosas associadas à facção Comando Vermelho. Em 2023, ela ganhou notoriedade ao ser fotografada no Ministério da Justiça enquanto alegava ser defensora dos direitos humanos pelo Instituto Liberdade de Amazonas.

Investigações revelaram que Luciane usou recursos ilícitos para adquirir bens de luxo e encobrir os crimes do marido. O Ministério Público do Amazonas apresentou evidências de sua ligação com o tráfico, resultando em sua condenação definitiva.

