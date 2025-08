Mãe é presa por abandonar filha para ir a baile funk em Santo André Criança de três anos encontrada sozinha na rua de madrugada Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 15h57 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher de 19 anos foi presa por abandonar a filha de três anos para ir a um baile funk em Santo André.

A criança foi encontrada sozinha na rua durante a madrugada, vestindo apenas uma fralda.

A mãe confessou o abandono e já havia histórico de denúncias anteriores por parte da avó.

A menina está agora em um abrigo sob acompanhamento do Conselho Tutelar.

Mãe é presa depois de deixar filha sozinha para ir à baile funk em Santo André (SP)

Uma mulher de 19 anos foi presa após deixar sua filha de três anos sozinha em casa para ir a um baile funk em Santo André, no ABC Paulista. A criança foi vista andando pela rua às três da manhã, vestindo apenas uma fralda, enquanto a temperatura era de apenas onze graus. Funcionários de uma empresa de energia encontraram a menina e acionaram a polícia.

A mãe, Mariana Souza, confessou ter deixado a filha sozinha durante seu depoimento à polícia e foi presa em flagrante por abandono de incapaz. A avó da criança revelou que essa não foi a primeira vez que Mariana deixou a filha sozinha e já havia feito outras denúncias às autoridades. A menina foi levada para um abrigo, onde está sob acompanhamento do Conselho Tutelar.

Testemunhas relataram que a residência da família é reservada e com pouca interação com os vizinhos. Na noite do incidente, a avó estava ausente e Mariana saiu enquanto a filha dormia. Quando acordou, a criança procurou por sua família sem sucesso e acabou na rua.

Assista ao vídeo - Mãe é presa depois de deixar filha sozinha para ir à baile funk em Santo André (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!