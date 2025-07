Mais de 800 ataques a ônibus assustam São Paulo Autoridades usam câmeras para investigar atos de vandalismo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/07/2025 - 12h51 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais de 800 ataques a ônibus são registrados em SP e região metropolitana

Mais de 800 incidentes de vandalismo contra ônibus foram registrados em São Paulo e na região metropolitana, com mais da metade ocorrendo desde 12 de junho. A polícia está investigando os responsáveis com a ajuda de câmeras de segurança. Recentemente, dois novos ataques ocorreram em São Bernardo do Campo e na Avenida Jabaquara, na zona sul da capital.

Em ambos os casos recentes, não houve feridos, mas os responsáveis ainda não foram localizados. A SPTrans, responsável pelo transporte público na cidade, afirmou que está aumentando a fiscalização e que os ônibus danificados precisam ser substituídos imediatamente para não prejudicar o serviço. As empresas operadoras devem substituir rapidamente os veículos afetados.

As autoridades continuam monitorando a situação e trabalhando para identificar os autores dos atos de vandalismo.

Assista ao vídeo - Mais de 800 ataques a ônibus são registrados em SP e região metropolitana

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!