Manifestantes protestam por moradia em Itapecerica da Serra (SP) Segurança foi reforçada após tentativa de invasão à prefeitura Balanço Geral 05/06/2025 - 16h07

Manifestantes invadem prefeitura de Itapecerica da Serra, na Grande SP

Na manhã desta quinta-feira (5), manifestantes em Itapecerica da Serra, São Paulo, tentaram invadir a prefeitura exigindo diálogo com o prefeito sobre moradia. A ação foi contida pela Guarda Municipal e pela Polícia Militar. Mesmo barrados, os manifestantes permaneceram no local clamando por respostas das autoridades locais.

Os manifestantes, incluindo mulheres e idosos, reivindicam moradias prometidas anteriormente. Eles ameaçaram novas tentativas de invasão caso não sejam atendidos. Até agora, nenhuma autoridade se dispôs a negociar.

O policiamento foi intensificado para evitar conflitos. As forças de segurança estão autorizadas a usar força se necessário, mas esperam resolver a situação pacificamente através do diálogo com as lideranças do protesto.

