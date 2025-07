Máquina de chopp oferece bebida com sabor cannabis sem fiscalização em São Paulo Autoatendimento por Pix permite compras sem controle etário na zona oeste da capital paulista Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/07/2025 - 15h32 (Atualizado em 10/07/2025 - 15h32 ) twitter

Câmera do Balanço: Máquina de chopp vende cerveja de cannabis sem fiscalização em São Paulo

Na região de Santa Cecília, zona oeste de São Paulo, uma máquina de chopp vende bebidas com sabor cannabis sem qualquer fiscalização. O equipamento opera por autoatendimento e aceita pagamentos via Pix, possibilitando que menores de idade adquiram as bebidas sem restrições.

Apesar do nome “Lager Cannábico”, a bebida não contém substâncias alucinógenas como THC ou CBD. Especialistas alertam para possíveis implicações legais para o responsável pelo estabelecimento, que pode enfrentar penas de dois a quatro anos de prisão por violar o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A subprefeitura local informou que a máquina não possui licença de funcionamento e planeja ações de fiscalização. A vigilância sanitária e a polícia civil também serão notificadas para investigar a situação.

