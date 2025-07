Marceneiro confundido com criminoso é morto por policial em São Paulo Guilherme Dias corria para pegar ônibus quando foi atingido por tiros na cabeça Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 15h43 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h43 ) twitter

Marceneiro é morto por policial após ser confundido com criminoso em São Paulo

Guilherme Dias Santos Ferreira, um marceneiro de 26 anos, foi morto por um policial militar em Parelheiros, zona sul de São Paulo. Ele estava voltando do trabalho e corria para pegar o ônibus quando foi baleado na cabeça pelo policial, que acreditava que ele era um dos criminosos que havia tentado assaltá-lo.

Guilherme saiu do trabalho por volta das 22h30, carregando uma mochila com pertences pessoais. O policial, fora de serviço, estava perseguindo suspeitos de um assalto quando viu Guilherme correndo na direção oposta e atirou. Uma mulher no ponto de ônibus também foi atingida.

As investigações descartaram qualquer envolvimento de Guilherme com o crime após análise de imagens de câmeras de segurança. O caso foi registrado como homicídio culposo, e o policial foi liberado após pagar fiança de R$6 mil. A Secretaria de Segurança Pública acompanha a investigação.

