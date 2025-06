Marquise desaba em Copacabana durante reforma Estrutura colapsou em horário de pico sem causar feridos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/06/2025 - 16h20 (Atualizado em 18/06/2025 - 16h20 ) twitter

Marquise desaba em cima de funcionário em Copacabana, no Rio

Uma marquise desabou na avenida Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro, durante um dos horários mais movimentados do dia. O incidente ocorreu às 11h30 e não deixou feridos. Caio, um promotor de vendas presente no local, ouviu estalos na estrutura e conseguiu escapar ileso.

Imagens de câmeras de segurança capturaram duas mulheres passando sob a marquise momentos antes do colapso. Caio estava tirando fotos para seu trabalho quando percebeu os estalos e correu para se proteger. A estrutura estava em reforma e sacos de concreto foram colocados sobre ela, possivelmente contribuindo para o desabamento.

A Defesa Civil foi acionada para investigar as causas do incidente e avaliar se o peso dos sacos de concreto foi determinante para o colapso.

Assista ao vídeo - Marquise desaba em cima de funcionário em Copacabana, no Rio

