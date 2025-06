MC Brisola contesta acusações de agressão feitas por ex-namorada Influenciadora Michelle Heiden alega ter sido ameaçada com fuzil Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/06/2025 - 15h47 (Atualizado em 02/06/2025 - 15h47 ) twitter

Exclusivo: MC Brisola nega ter agredido ex-companheira, Michelle Heiden

O cantor MC Brisola, de 31 anos, foi acusado de agressão pela ex-namorada, Michelle Heiden, em um incidente ocorrido em seu apartamento na Consolação, São Paulo. Em entrevista exclusiva à RECORD, Brisola afirmou que ele foi a vítima de agressões. A confusão começou quando Michelle, acompanhada de uma amiga, foi ao local e encontrou Brisola com outra mulher.

Michelle alegou ter sido agredida e ameaçada com um fuzil, que foi mostrado em gravações feitas no local. A arma, segundo Brisola, está registrada como parte de sua coleção e não poderia ser utilizada por estar desmontada. A polícia apreendeu as armas para investigação.

Brisola afirma que Michelle o agrediu e mostrou arranhões e hematomas como prova. Ele registrou um boletim de ocorrência contra ela. Michelle mencionou uma dívida de R$ 60 mil que Brisola teria com ela e alegou que ele a ameaçava frequentemente.

A relação entre os dois terminou há seis meses, mas eles continuavam a se encontrar ocasionalmente devido aos cachorros que compartilham. Segundo Brisola, havia conversas sobre uma possível reconciliação. A polícia está investigando as alegações de ambos os lados para determinar a veracidade dos fatos.

Exclusivo: MC Brisola nega ter agredido ex-companheira, Michelle Heiden

