Médico acusado de envenenar esposa admite traição Investigação aponta que Larissa Rodrigues pode ter sido envenenada após descobrir infidelidade Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/05/2025 - 15h12 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h12 )

Médico suspeito de matar a esposa confessa que ela sabia da amante

O médico Luiz Garnica, suspeito de envenenar sua esposa, Larissa Rodrigues, confessou em depoimento que ela tinha conhecimento de seu relacionamento extraconjugal. A polícia investiga a possibilidade de que Larissa tenha sido envenenada por Garnica e sua mãe, Elisabete, após descobrir a traição e considerar a separação. Ambos estão presos temporariamente e enfrentam acusações de homicídio qualificado.

Na noite da morte de Larissa, Garnica estava com sua amante, fato que Larissa teria descoberto. O laudo toxicológico revelou a presença de chumbinho no corpo dela, indicando envenenamento gradual. A amante de Garnica afirmou à polícia que ele estava preocupado com a divisão de bens em caso de divórcio.

Além disso, a polícia investiga a morte da irmã de Garnica, Natalia, que também pode ter sido envenenada devido às circunstâncias semelhantes à morte de Larissa. A exumação do corpo de Natalia foi autorizada para novos exames.

O advogado de defesa de Elisabete destacou a importância da exumação para a defesa, alegando que o resultado pode impactar a acusação de envolvimento nos crimes. Garnica e Elisabete tiveram pedidos de habeas corpus negados e continuam presos enquanto as investigações prosseguem.

Médico suspeito de matar a esposa confessa que ela sabia da amante

