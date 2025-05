Médico é condenado por fraudar diagnósticos e tratamentos nos EUA Jorge Zamora-Quezada causou prejuízo milionário Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 29/05/2025 - 16h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h00 ) twitter

Médico inventava diagnósticos e submetia pacientes a tratamentos desnecessários e tóxicos

Jorge Zamora-Quezada, um médico do Texas, foi condenado a dez anos de prisão por diagnosticar falsamente pacientes com doenças crônicas e submetê-los a tratamentos desnecessários e prejudiciais. Ele arrecadou mais de R$ 700 milhões através de fraudes em planos de saúde, utilizando o dinheiro para financiar um estilo de vida luxuoso.

Por quase duas décadas, Zamora-Quezada operou clínicas no Vale do Rio Grande e em San Antonio, onde tratou pacientes com artrite reumatoide de forma excessiva e perigosa. Os tratamentos incluíam quimioterapia e infusões intravenosas, resultando em graves consequências para a saúde dos pacientes, como derrames e danos ao fígado.

Além de prejudicar a saúde de seus pacientes, o médico manipulava funcionários imigrantes indocumentados para auxiliar em suas práticas fraudulentas. Sua licença médica foi suspensa após as denúncias, e ele perdeu grande parte dos bens adquiridos ilicitamente.

O esquema afetou tanto planos de saúde privados quanto programas governamentais nos Estados Unidos, como Medicare e Medicaid, que reembolsam tratamentos médicos para idosos, pessoas com deficiência e de baixa renda. A sentença foi vista como uma advertência para práticas semelhantes no setor de saúde.

