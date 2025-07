Menino de 9 anos homenageia pai após perda trágica da mãe grávida Samuel emociona ao dedicar primeiro pedaço de bolo para o pai no aniversário Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 15h46 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h46 ) twitter

Após perder a mãe, menino de 9 anos comove ao homenagear o pai em festa de aniversário

Samuel, um menino de apenas 9 anos, enfrentou a perda devastadora de sua mãe Nicole, grávida de sua irmãzinha Giovana, devido a uma infecção generalizada. Em sua festa de aniversário, Samuel emocionou todos os presentes ao oferecer o primeiro pedaço de bolo ao pai, Uelinton, que tem sido seu apoio constante desde a tragédia.

A avó de Samuel, que agora mora com eles para ajudar nos cuidados do neto, incentivou o garoto a prestar essa homenagem tocante ao pai. Durante a celebração, Samuel também montou um mural com fotos da mãe, mantendo viva sua memória apesar da ausência física.

Uelinton e Samuel têm fortalecido seu vínculo através de atividades conjuntas e recordações compartilhadas com Nicole. O tema do aniversário foi “Família”, escolhido por Samuel como símbolo do amor que ainda persiste mesmo diante da perda. A atitude de Samuel demonstra que o amor pode preencher o vazio deixado pela ausência e traz esperança para seguir em frente.

