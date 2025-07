Menores apreendidos por suspeita de bullying e desafios perigosos online Jovem brasileiro na França é suspeito de financiar ações violentas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/07/2025 - 15h49 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h49 ) twitter

Oito menores são apreendidos suspeitos de promoverem bullying e atividades perigosas na internet

Oito adolescentes foram apreendidos sob suspeita de praticar bullying e coagir pessoas a participar de desafios perigosos na internet. A operação policial ocorreu em seis estados e resultou na execução de 22 mandados de busca e apreensão. Um jovem brasileiro de 16 anos, residente na França, é suspeito de financiar essas atividades violentas.

As investigações revelaram que os agressores usavam plataformas digitais para coagir as vítimas, oferecendo dinheiro para que aceitassem realizar atos perigosos. Durante a operação, a polícia conseguiu impedir um ataque contra um homem em situação de rua. As autoridades alertam para o uso de jogos virtuais como forma de atrair jovens para ambientes perigosos.

A investigação, conduzida pelo Núcleo de Observação e Análise Digital, começou em novembro do ano anterior e monitora atividades em tempo real. Apesar das tentativas, não foi possível contatar a plataforma Discord. A polícia destaca a importância de os pais acompanharem o acesso dos filhos à internet para prevenir o envolvimento em atividades perigosas.

