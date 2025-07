Michael Silva, o “Galo Cego”, é preso por agressões e enfrenta audiência Acusado de ataques a várias pessoas, ele também agrediu jornalistas na delegacia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/07/2025 - 13h37 (Atualizado em 25/07/2025 - 13h37 ) twitter

“Galo Cego” é preso e cospe em jornalistas ao chegar na delegacia

Michael Silva, conhecido como “Galo Cego”, foi detido sob a acusação de agredir diversas pessoas. Entre suas vítimas está um homem que voltava para casa após deixar sua esposa no trabalho. Ao chegar ao 34º DP, Silva causou tumulto ao cuspir em jornalistas presentes.

Transferido para o 91º DP, ele aguarda uma audiência de custódia no Fórum da Barra Funda. Até agora, há dez boletins de ocorrência registrados contra ele. O advogado de defesa busca mais detalhes com as vítimas enquanto a polícia continua investigando. A prisão temporária pode ser convertida em preventiva conforme o andamento das investigações.

Assista ao vídeo - “Galo Cego” é preso e cospe em jornalistas ao chegar na delegacia

