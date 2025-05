Mistério em Brasília: apartamento intriga e deixa moradores assustados Fenômenos inexplicáveis surgem após morte de morador em 1986 Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 15h14 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h14 ) twitter

Aparições misteriosas em apartamento abandonado assustam moradores em Brasília (DF)

Na Asa Norte de Brasília, um apartamento na superquadra 407 tem sido alvo de relatos misteriosos desde que João Zacarias morreu afogado no lago Paranoá em 1986. Desde então, histórias sobre torneiras que se abrem sozinhas, passos inexplicáveis e sombras misteriosas têm circulado entre os moradores.

João Zacarias era motorista do Ministério das Relações Exteriores e sua morte marcou o início dos relatos de eventos estranhos no apartamento onde vivia. Moradores relatam móveis se movendo sozinhos e vidros quebrando sem motivo aparente.

O zelador do prédio, com mais de 35 anos de serviço, nunca presenciou tais fenômenos, mas confirma que as histórias começaram após a morte de Zacarias. Apesar dos relatos variados, muitos evitam discutir o assunto para não afetar a valorização dos imóveis na região.

