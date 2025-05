Moda do corte meio calvo conquista adeptos no Brasil Estilo criado por cabeleireiro francês chega a São Paulo e ganha popularidade Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 16h16 (Atualizado em 26/05/2025 - 16h16 ) twitter

Novo corte de cabelo ‘meio-calvo’ faz a cabeça dos homens brasileiros

O corte de cabelo meio calvo, tendência que se originou em Paris, está se tornando popular entre os homens brasileiros. A moda, que simula uma calvície ao raspar a parte frontal e superior do cabelo, mantendo o comprimento na parte traseira, foi criada por um barbeiro francês.

O estilo, conhecido internacionalmente como eclipse fade, ganhou um apelido local e já está sendo adotado em São Paulo. Barbeiros da região metropolitana, como em Poá, relatam que clientes já estão pedindo o corte.

O processo envolve raspar cuidadosamente a parte da frente e em cima, enquanto a parte de trás do cabelo é mantida, permitindo diferentes modelagens com produtos como pomadas e sprays.

A prática de adotar cortes de cabelo excêntricos não é nova no Brasil. Antes do meio calvo, o calvão de cria, que simula uma calvície total no topo da cabeça, já havia se tornado uma febre nacional. Agora, o meio calvo segue o mesmo caminho, com adeptos experimentando o visual e compartilhando suas experiências nas redes sociais.

Assista em vídeo - Novo corte de cabelo ‘meio-calvo’ faz a cabeça dos homens brasileiros

