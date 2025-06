Modelo mexicana é encontrada morta em piscina de resort de luxo em Cancún Luz María estava de férias com amigos e familiares quando tragédia ocorreu Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h56 ) twitter

Modelo e fisiculturista mexicana é encontrada morta flutuando em piscina de resort de luxo

A modelo e fisiculturista mexicana Luz María foi encontrada morta na piscina de um resort de luxo em Cancún, México. Aos 36 anos, ela estava de férias com familiares e amigos quando foi descoberta sem vida na água. A perícia determinou que a causa da morte foi afogamento, mas o fato de Luz María saber nadar levanta suspeitas entre as autoridades.

Na noite de 1º de junho, enquanto todos se retiravam para os quartos, Luz María decidiu permanecer na piscina. Horas depois, seus parentes notaram sua ausência e encontraram seu corpo flutuando. Médicos tentaram reanimá-la, mas sem sucesso.

O caso ganhou contornos de mistério devido a ameaças que a modelo recebeu duas semanas antes de sua morte. Um cartaz ameaçador foi colocado na academia que ela possuía, mas Luz María não reportou o incidente às autoridades. Além disso, há dois anos, um aluno de sua academia morreu em um acidente durante o treino, levantando questionamentos sobre possíveis conexões com sua morte atual.

As autoridades mexicanas estão investigando se as ameaças e o incidente anterior têm relação com o suposto afogamento. O caso levanta questões sobre se foi um acidente ou um crime premeditado.

