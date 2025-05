Morador agride filho do síndico em condomínio de Taboão da Serra Conflito por acusações de uso de drogas culmina em agressão dentro de elevador Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/05/2025 - 15h26 (Atualizado em 19/05/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morador agride filho de síndico durante confusão em condomínio em Taboão da Serra (SP)

Baltazar Oliveira, morador de um condomínio em Taboão da Serra, agrediu Leonardo Carvalho, filho do síndico, dentro do elevador. Leonardo, de 19 anos, sofreu hematomas na cabeça, luxação no ombro e ferimentos na boca. A agressão ocorreu após Baltazar acusar Leonardo de fumar drogas nas áreas comuns do condomínio.

Semanas antes do incidente, Baltazar postou uma foto nas redes sociais do condomínio alegando que Leonardo estava fumando maconha. Essa acusação gerou tensão entre os moradores. Imagens de segurança mostram Baltazar atacando Leonardo fisicamente enquanto ele tentava se defender.

A mãe de Leonardo manifestou preocupação pela segurança do filho, que já registrou boletim de ocorrência contra o agressor. A Secretaria de Segurança Pública aguarda um depoimento detalhado para prosseguir com a investigação. Baltazar também é acusado de apologia ao nazismo em suas redes sociais.

Assista em vídeo - Morador agride filho de síndico durante confusão em condomínio em Taboão da Serra (SP)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!