Moradores da Vila Guilhermina sofrem com obra vizinha

Moradores de um condomínio na Vila Guilhermina, zona leste de São Paulo, procuraram o Balanço Geral para denunciar problemas causados por uma obra de construção próxima. Eles relatam sujeira, poeira, cimento e pedras que danificam veículos e colocam em risco a segurança dos residentes.

Os problemas incluem pedras que caem da construção e se prendem às redes de proteção, criando riscos significativos de acidentes. A situação do estacionamento também se deteriorou, expondo veículos sem seguro a riscos de furtos.

Apesar dos esforços dos moradores para resolver a situação com a construtora responsável, eles não obtiveram sucesso. A subprefeitura da Penha informou que a obra está conforme as normas vigentes, mas identificou a necessidade de limpeza na via pública e prometeu novas vistorias.

Embora haja uma equipe para limpar diariamente, o impacto da obra persiste, afetando a qualidade de vida dos residentes. A subprefeitura comprometeu-se a realizar fiscalizações regulares para garantir a segurança e o bem-estar no local.

