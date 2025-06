Motoboy é atropelado em Barueri (SP) e corre risco de paraplegia Motorista suspeita de embriaguez se recusa a fazer teste do bafômetro Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 15h46 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h46 ) twitter

Motoboy atropelado na porta de adega em Barueri pode ficar paraplégico

Um grave acidente ocorreu em Barueri, na Grande São Paulo, quando Dejair Pereira dos Santos, um motoboy, foi atropelado em frente a uma adega. Ele estava encostado em sua moto quando um carro desgovernado o prensou entre dois veículos, deixando-o gravemente ferido. Socorrido por familiares, Dejair corre o risco de ficar paraplégico.

Testemunhas relataram que a motorista aparentava estar embriagada no momento do acidente. Ela dirigia acompanhada do marido e da filha pequena e recusou-se a realizar o teste do bafômetro solicitado pela polícia. Além de atingir Dejair, o carro danificou outras cinco motocicletas e dois carros estacionados.

O caso está sendo investigado pela delegacia local. As vítimas exigem que a motorista e seu marido sejam responsabilizados pelos danos causados e pelo estado de saúde do motoboy. Imagens capturadas por câmeras de segurança estão sendo analisadas como parte da investigação.

